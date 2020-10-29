محافظة بغداد تحدد سعر الامبير لشهر تشرين الثاني

2020/10/29 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حددت محافظة بغداد سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني المقبل”.

وذكرت في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” التشغيل العادي من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة الـ 5 صباحا بسعر (5 الاف دينار).

واضافت ان : التشغيل الذهبي لمدة 24 ساعة بسعر (7 الاف دينار).

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