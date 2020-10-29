دولة القانون تقترح تعديل قانون التقاعد وتشكيل شعبة مختصة في كل وزارة ومؤسسة

2020/10/29 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ان كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية تبنت جمع تواقيع اكثر من ٦٠ نائباً لاضافة مقترح بتعديل قانون التقاعد الموحد.



واشار السعداوي الى ان رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل، واحالته الى اللجنة المالية لدراسته، مبينا ان المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة […]

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