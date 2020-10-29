الجمارك تضبط

2020/10/29 | 20:39 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الخميس، عن قيام قسم التحري ومكافحة

التهريب في مديرية جمرك المنطقة

الشمالية بالتعاون مع شرطة الجمارك

بضبط شاحنتين محملتين (امبولات

بلاستيكية فارغة) عند طريق سليمان

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