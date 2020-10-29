شرطة كربلاء توضح بشأن اعتقال شخص من ساحة الأحرار

2020/10/29 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الخميس، توضيحا بشأن اعتقال شخص من ساحة الاحرار، مبينة ان المتهم من محافظة ذي قار، وكان يحاول احداث الفوضى وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها، وبحوزته ادوات يريد الاعتداء بها على القوات الأمنية.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، انه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات خبر بعنوان (قوة بزي مدني تقوم باقتحام ساحة الأحرار في كربلاء واختطاف زملائهم والفرار بهم الى جهة مجهولة) ومن أجل نشر الحقائق للرأي العام تود قيادة شرطة كربلاء والمنشآت توضح ما حصل".

وبينت المديرية في بيانها، أن "القوات الامنية في كربلاء كانت ولا زالت تعمل لتوفير الأمن والأمان لجميع المتظاهرين السلميين وساحة التظاهر في المحافظة وهناك تعاون مشترك مابين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لمنع دخول المندسين والمخربين ورفض اعمال العنف والتخريب التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص".

وأضاف البيان، "وهنا نود أن نبين أن ما حصل يوم أمس الأربعاء 28/ 10/ 2020 ليس اقتحام أو اختطاف كما تروج له بعض الصفحات أو القنوات بل قامت مفرزة من قسم مكافحة الإجرام في شرطة كربلاء بالقاء القبض على شخص يحاول احداث الفوضى وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها من محافظة ذي قار وبحوزته ادوات يريد الاعتداء بها على القوات الأمنية وقد تم إحالته الى القضاء وتوفيقه وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".

وتابع: "لذا ندعو الى عدم الترويج للأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم التهويل الإعلامي الذي يهدف النيل من القوات الأمنية التي عملت ومنذ اليوم الأول للتظاهرات على عدم حمل السلاح والتعامل الإنساني مع المتظاهرين كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور" .

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