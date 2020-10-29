تعليقا على حادثة المقدادية.. السفارة الأميركية تؤكد أن داعش لا يزال يشكل تهديدا

2020/10/29 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت السفارة الأميركية في بغداد ان تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدًا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة، خاصة بعد العملية الإرهابية التي اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص من قبيلة بني كعب بينهم أحد شيوخ القبيلة، في محافظة ديالى

وذكرت السفارة الأميركية، في بيان أنها تدين بشدة الهجمات الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بني كعب في ديالى، مضيفة في بيانها انها ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين والتحالف الدولي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، مقدمة تعازيها لعوائل الضحايا بما فيهم الشيخ علي فضالة الكعبي.

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