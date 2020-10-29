إعداد 4000 عنصر من الباسيج لإشراكهم في السيطرة على فوضى الأسعار في إيران

2020/10/29 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية عن عزمها تهيئة الالاف من قوات التعبئة الشعبية الباسيج بهدف اشراكهم في عمليات مراقبة الأسواق التجارية.

وكالة ايلنا الإيرانية للأنباء نقلت عن رئيس دائرة الرقابة لغرفة المشاغل والأعمال في إيران بهنام نيكمنش، قوله ان الجهات المعنية بدأت بإعداد أربعة آلاف عنصر من قوات الباسيج، لإشراكهم في جهود السيطرة على وضع الأسواق بعد الاضطرابات التي شهدتها، وحالة الفوضى في أسعار السلع الحياتية والأساسية، وفي ظل تأكيد المسؤولين عن قطاع الأسواق وجود نقص في عدد المراقبين المكلفين بمراقبة بضبط حركة البضائع والأسعار المتداولة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية كبيرة مع الانهيار القياسي لقيمة العملة المحلية بالمقارنة مع العملات الأجنبية، وتعطل الكثير من قطاعات العمل، إضافة الى معاناة البلاد من الضائقة المالية الناجمة عن استمرار العقوبات الأميركية.

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