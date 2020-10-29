2020/10/29 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب بهاء النوري، الخميس، أن يد ائتلافه ممدودة لكل القوى السياسية دون استثناء للتحالف قبل او بعد الانتخابات المقبلة.وقال النوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ائتلاف دولة القانون ليس لديه مشكلة مع اي قوى او تكتلات سياسية سواء في السابق او بالوقت الراهن ويده ممدودة للجميع للدخول في شراكة في العمل السياسي بما يتوافق مع المنهج والرؤيا قبل الانتخابات المقبلة او بعدها".واضاف النوري، ان "عودة التحالف الشيعي من جديد امر ليس مستحيلاً او صعباً اذا ما اتفقت الاطراف السياسية لانه بالاساس ليست هناك خلافات عميقة بين الاطراف الشيعية"، لافتا الى انه بالاساس الخلافات بسيطة ومبنية على التباين في وجهات النظر ولكنها لاتمنع من عودة التحالف الشيعي في المرحلة القادمة الى الواجهة".

ويوم امس الاربعاء، علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن إمكانية التقارب مع التيار الصدري أن "ائتلاف دولة القانون أبوابه مفتوحة مع الجميع وكل من يرغب في الجلوس للتقارب والتعاون بهدف المساهمة في بناء العراق ولا يوجد لديه أي تقاطع مع أحد ولا يرغب في استمرار الخلاف مع أي طرف".

وأكد أن "يده ممدودة للقاء التيار الصدري كما مع غيره لإيجاد أجواء تعاونية وتفاهمية تنعكس على مجمل الحياة السياسية ولا شرط عنده إلا شرط حماية الدولة ومؤسساتها وحفظ النظام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يد المالكي الممدودة للتيار الصدري.. هل اقتربت عودة ’’التحالف الشيعي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يد المالكي الممدودة للتيار الصدري.. هل اقتربت عودة ’’التحالف الشيعي’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).