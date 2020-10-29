التعليم العالي تعلن تحفظها على طريقة تشريع قانون اسس معادلة الشهادات

2020/10/29 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن قلقها بشأن بعض المواد ضمن قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه البرلمان يوم أمس الأربعاء، فيما سجلت تحفظها على طريقة تمريره.

وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأعربت مؤسسات التعليم العالي، بحسب البيان، عن "قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإنها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

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