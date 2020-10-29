التعليم تصدر بيانا بشأن قانون أسس تعادل الشهادات

2020/10/29 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلاعها على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية.واعربت مؤسسات التعليم العالي / حسب بيان للوزارة / عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها.واضافت انه : مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي./انتهى3

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