عقوبات امريكية جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

2020/10/29 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.واضافت في بيان مقتضب أن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين.وكانت الادارة الامريكية اعلنت الاثنين الماضي توسيع العقوبات المفروضة على طهران، لتشمل وزير النفظ بيجن زنكنه ./انتهى3

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