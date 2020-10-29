تدمير أربعة أوكار في داقوق.. هذا ما أحتوته

2020/10/29 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني:

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب" قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك" ، حيث تم تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود واسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة، وقد تمت المعالجة دون حادث يذكر.

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