التعليم تصدر بيانا بشأن قانون أسس تعادل الشهادات الذي أقره البرلمان

2020/10/29 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاعها على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأربعاء.

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