لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية عن قانون الناجيات: نصر على بقاء اسمه الناجيات الايزيديات

2020/10/29 | 21:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد بعد مناقشته في البرلمان في يوم السبت الماضي، حددت لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، يوم الأربعاء، مطلع الاسبوع المقبل موعدا لانجاز قانون الناجيات الايزيديات.وفي حديثها لوكالة الانباء العراقية (واع)، قالت عضو اللجنة النائب “ريزان شيخ دلير” ان، “المطالبات مستمرة ومنذ سنوات لتشريع قانون الناجيات الايزيديات، كون المأساة التي تعرضن لها الفتيات …

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