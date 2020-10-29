رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي ( تشرين الأول 2020). - سناء عبد القادر مصطفى

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: الانتفاضة الشعبية ضد الفساد والمحاصصة الطائفية التي بدأت منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي 2019 وعوامل خارجية: تداعيات جائحة كورونا على أسعار النفط الخام العالمية .



والتي ضربت أطنابها في العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله في جميع قطاعاته الاقتصادية.وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تد ......





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