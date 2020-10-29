رسالة لشيخ الأزهر - سامح عسكر

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر تحياتي لكم..وهذا ليس خطابا مفتوحا ولكنه استدراك لتصريحك الشهير منذ أيام أن على فرنسا والعالم تشريع قانون لعدم (ازدراء الأديان)لن أفتش في أصول علمكم بالثقافة الفرنسية، فالمشهور أنك خريج جامعة فرنسية وهذا غير صحيح فالدكتوراه التي حصلتم عليها من الأزهر في العقيدة والفلسفة، وهي لا تخص فلسفة العالم الحداثي بل عقيدة اللاهوت الإسلامي (علم الكلام) أي أن تخصصكم لا دراية له بالحداثة ولا الثقافة الفر ......





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