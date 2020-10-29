الخطوط الجوية العراقية تهدد بمقاضاة رئيسي الجمهورية والبرلمان

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..



هددت شركة الخطوط الجوية العراقية بمقاضاة رئيسي الجمهورية والبرلمان، لعدم تسديد مستحقات الشركة المترتبة بذمة ديواني الرئاسة، ومجلس النواب.



وكشفت وثيقتين حصلت عليهما (المستقلة) أن شركة الخطوط الجوية العراقية خاطبت الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية مطالبة بتسديد مبلغ 138 مليون و529 الف و 829 دينارا و 419 فلسا ، إضافة الى مبلغ […]

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