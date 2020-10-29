التعليم تبدي تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الخميس، تحفظها على طريقة

تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس

النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد

المؤشرة في القانون.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

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