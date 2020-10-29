جمهورية التشيك تسجل أعلى معدل للإصابة بكورونا في الاتحاد الأوروبي

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى جمهورية التشيك أعلى معدل للإصابة

بفيروس كورونا ولنصيب الفرد من الوفيات

في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمركز

الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

"ECDC".

وسجلت التشيك 1448.7 حالة إصابة لكل 100 ألف

شخ

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