لبنان يسجل 1933 إصابة يومية بكورونا في حصيلة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء

2020/10/29 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم

الخميس، عن تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس

كورونا و 8 وفيات خلال الـ24 الساعة

الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى

الإصابات منذ تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة اللبن

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