سائرون يطالب الكاظمي بتقديم إيضاحات فورية بشأن أمين بغداد الجديد

2020/10/29 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاء معن

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منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عد النائب عن تحالف سائرون، عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، الخميس، استقالة أمين العاصمة بغداد السابق، منهل الحبوبي، وتكليف علاء معن، خلفا له خلال ساعات قليلة توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية، مطالبا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتقديم إيضاحات فورية لخطورة المرحلة وحساسية المنصب الذي من المفترض ان من يتصدى له يمتلك مؤهلات استثنائية.

وقال المكتب الاعلامي للربيعي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، ان "النائب عن تحالف سائرون عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي أبدى استغرابه الشديد من سرعة اختيار أمين جديد للامين المتعذر منهل الحبوبي، عادا عملية الاستقالة والتكليف التي تمت خلال ساعات قليلة توحي بأنها كانت مدبرة وليست عفوية وقد تكون هنالك اطراف سياسية تقف خلف الموضوع لمصالح خاصة امتنع الامين السابق منهل الحبوبي عن تنفيذها".

وخاطب النائب، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بالقول: "ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الامين الجديد علاء كاظم معن وما هي الكفاءة والمؤهلات التي يتمتع بها!!!، وهل كان هو فعلا اختيارك ام فرض عليك بعد تدخل فاسدين كانوا يتحكمون بالقرار في الحكومات السابقة؟؟".

وطالب الربيعي وفقا للبيان "الكاظمي بتقديم إيضاحات فورية لخطورة المرحلة وحساسية المنصب الذي من المفترض ان من يتصدى له يمتلك مؤهلات استثنائية خصوصا وان بغداد تعاني من مشاكل كبيرة سواء على مستوى الخدمات او حتى على مستوى البنى التحتية التي فشل الامناء السابقون من معالجتها".

وبين، ان "عملية الاختيار لامين بغداد الحالي تمت دون تدخل اي طرف ولَم تسمع آراء لجنة الخدمات النيابية او حتى نواب بغداد الذين تفاجؤا من اعلان اسم الامين الجديد الذي نتمنى له التوفيق خدمة لبغداد واهلها" .

وأعلن أمين بغداد، منهل عزيز الحبوبي، الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2020، عن استقالته رسميا من منصبه بسبب عارض صحي الم به يمنعه من الإستمرار في مواصلة عمله.

وقدم أمين العاصمة بغداد، منهل الحبوبي، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بسبب عارض صحي أضطره إلى ذلك بحسب وثيقة صادرة عنه، جاء فيها إنه "في اللحظة التي كلفني فيها السيد رئيس الوزراء بتولي أمانة بغداد كنت قد استعدت حلما لطالما سكن ذاكرتي، حلم لبغداد الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب السنوات والمعاناة والإهمال اثارة على وجهها فبدی متكدرا، حلم البغداديين عن استعادة بغداد لألقها وتوفير الخدمات لسكانها بما يليق بهم".

وأضاف، "للأسف، وبعد فترة قصيرة من شروعي بمهامي، باغتني عارض صحي جدي يتطلب علاجا طويل الأمد خارج العراق أضطرني الى تقديم استقالتي من المنصب الى أخي رئيس مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد وأهل بغداد.



يحزنني أن أضطر بعد فترة قصيرة من تسلمي المسؤولية الى مغادرة بغداد، ولكني بعد التباحث مع رئيس الوزراء وتبادل الأفكار، كلي أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون على قدر ثقة الرئيس وثقة أهالي بغداد ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله أهلا لهذه المسؤولية الكبيرة".

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