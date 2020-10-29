الوقف السني يدين هجوم نيس.. 'لا يوجد مبرر لتلك الاعمال الارهابية البغيضة' ​

2020/10/29 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن ديوان الوفق السني، الخميس، ادانته للهجوم "الارهابي" قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية والذي اسفر عن مقتل 3 اشخاص واصابة اخرين، محذرا من تصاعد خطاب العنف والكراهية.

وبحسب البيان الذي نشره المكتب الاعلامي لرئيس الديوان سعد كمبش، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، انه "لا يوجد بأي حال من الاحوال مبرر لتلك الاعمال الارهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الاسلام السمحة وكافة الاديان السماوية، داعيا الى ضرورة العمل على التصدي لكافة اعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب".

واضاف، ان "الديوان اذ يدين ويستنكر هذا الحادث الارهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية".

ا.ح

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