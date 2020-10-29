اعتقال الارهابي ابو البراء في الفلوجة

2020/10/29 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تمكن الاستخبارات العسكرية من الاطاحة بالارهابي ابو البراء في الفلوجة.

وذكرت الخلية في بيان، انه “بعملية استخبارية نوعية واستباقية نفذت استنادا الى معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على على الارهابي المكنى (ابو البراء) في الفلوجة بالانبار”.

واضافت ان “الارهابي يعد احد العناصر الامنية لداعش ضمن ما يسمى بقاطع الرسالة ودخل معسكرا تدريبيا في حي الرسالة بالفلوجة واحد داعمي الخلايا النائمة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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