مسؤول: الإدارة القادمة بقيادة ترمب أو بايدن هي من تحدد وضعنا في العراق

2020/10/29 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث جويل روبن، المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي، عن العراق في سياسة واشنطن.

وقال روبن في تصريح، إن العراق اليوم ليس هو العنوان الأساسي للأميركيين لأنهم مركزون على الأمور المحلية، ولكن العراق ليس عبئاً على السياسة الخارجية، كون الشعب الأمريكي سئم من النزاعات العسكرية في الشرق الاوسط.

وأشار الى أن الشعب الأميركي لا يرى العراق كبؤرة للتهديد كما كان في الماضي او مكاناً لنزاع عسكري كبير ويريد انسحاب القوات العسكرية الخروج بطريقة مسؤولة، مبينا أن الإدارة القادمة ستشرح كيفية الانسحاب من العراق.

وأضاف، روبن أن ترمب تسبب بعدم اليقين في المنطقة وليس فقط في العراق ومن منظور الامن القومي الأميركي أن تكون العلاقة مع العراق مستقرة وهذا هو الهدف طويل الأمد.

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