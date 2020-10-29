التعليم تتحفظ على قانون شرعه البرلمان في جلسة امس

2020/10/29 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تحفظها على طريقة تمرير مجلس النواب بجلسته التي عقدت امس الاربعاء، قانون أسس تعادل الشهادات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “اطلعت الوزارة على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسته امس الاربعاء، وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية”.

واعربت مؤسسات التعليم العالي، عن “قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها”، لافتة الى انه “مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.

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