الإعلام الأمني تعلن تدمير أربعة أوكار للإرهابيين في داقوق

2020/10/29 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير أربعة أوكار للإرهابيين تحتوي على عبوات ناسفة في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وبينت "تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود وأسلاك كهربائية وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة، وقد تمت المعالجة دون حادث يذكر".

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