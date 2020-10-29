توجيهات من وزارة الزراعة لزيادة انتاج المحاصيل الوطنية

2020/10/29 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الزراعة، الخميس، توجيهات بهدف زيادة المحاصيل الزراعية، بينها إعادة العمل بالوكالات والتخاويل للفلاحين والمزارعين.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الاول 2020)، أن "وزير الزراعة ترأس اجتماعا موسعا مع الكادر المتقدم للشركة العامة للتجهيزات الزراعية بحضور مدير عام الشركة والمدراء العامين لدائرة التخطيط والمتابعة والدائرة الإدارية والمالية".

وأضاف أن "الخفاجي وجه خلال الاجتماع بتجهيز الأسمدة والبذور للفلاحين والمزارعين بأقصى سرعة ممكنة إضافة الى أهمية تقديم التسهيلات اللازمة لهم من أجل استلام حصصهم من الأسمدة والمستلزمات الزراعية من فروع الشركة في المحافظات كافة خاصة أصحاب المساحات الكبيرة والمنتجين من أجل زيادة الإنتاجية وديمومة العملية الزراعية وتذليل العقبات التي تواجههم لما يشكلونه من شريحة مهمة في المجتمع وللاقتصاد الوطني".

وأشار البيان إلى أن "الوزير وجه بأهمية إعادة العمل بالوكالات والتخاويل للفلاحين والمزارعين في استلام الأسمدة والبذور كما في السابق"، مبينا أنها "تعد ركيزة أساسية في تسهيل إجراءات الاستلام للفلاحين وتقليل الإجراءات الروتينية".

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