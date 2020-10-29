الاعلام الامني تعلن تدمير أربعة أوكار لـ'الإرهابيين' في كركوك

2020/10/29 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير أربعة أوكار لـ"الإرهابيين" في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأضافت أنه "تم تدمير ٤ أوكار احتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود واسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة"، مؤكدة أنه "تمت المعالجة دون حادث يذكر".





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