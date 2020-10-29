مقتل 3 أشخاص جراء الإعصار

2020/10/29 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 أشخاص

على الأقل جراء اجتياح الإعصار "زيتا"

جنوب الولايات المتحدة حيث ترك آثارا

مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد.

وقتل رجل عمره 55 عاما، حسب تصريحات

السلطات المحلي

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