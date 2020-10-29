الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ

2020/10/29 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الخميس، إحباط تسلل

لتنظيم "داعش" ومخطط إرهابي لإستهداف

المدنيين في محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قيادة عمليات قاطع ديالى

للحشد الشعبي أحبطت، مساء ال

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