الزراعة العراقية توجه بإعادة العمل بالوكالات وتسليم الفلاحين حصص الأسمدة والبذور

2020/10/29 | 21:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة العراقي، اليوم الخميس، بإعادة العمل بالوكالات والتخاويل للفلاحين والمزارعين في استلام الأسمدة والبذور كما في السابق.وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن وزير …

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