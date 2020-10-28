التعليم تتحفظ على قانون أسس تعادل الشهادات.. قلقة من بعض المواد

2020/10/29 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تحفظها على طريقى تمرير قانون "اسس تعادل الشهادات"، مؤكدة على مراعاة رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (29 تشرين الاول 2020، انه، "اطلعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

واضافت، ان "مؤسسات التعليم العالي تعرب عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

واوضحت، انه "لمراعاة مبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب/ الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".

ا.ح

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