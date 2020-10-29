صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 629 المسجلة اليوم

2020/10/29 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 629 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————72

ابو دشير ——————33

الاسكان ——————5

الاعلام ——————5

البياع ——————14

التاجي ——————12

الحارثية ——————1

الحرية ——————40

الــدورة -———-——65

الدولعي ——————4

السيدية ——————12

الشالجية ——————14

الشرطة الخامسة———4

الشعلة ——————51

الصالحية ——————4

الطارمية ——————14

الطوبجي ——————1

العامرية ——————4

العطـيـفيـة -—————2

الغزاليـة -—————17

القادسيـة —————-11

الكاظميـة —————30

الكرخ ————————1

المحمودية —————42

المنصور —————-19

المواصلات -————-4

اليـرموك ——-———4

اليوسفية ——————-1

جــكوك —————-3

حي الجامعة ————-25

حي الجهاد -————28

حي الخضراء -————11

حي العامل -————-48

حي العدل ——-——- 10

سبع البور —————3

ســويـب —————2

مجمع الايادي ——–— 1

سكنة جانب الرصافة -———8

محافظة اربيل ———1

محافظة بابل -—— 3

الشفاء:

904

الوفيات:

2

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