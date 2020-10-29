تدمير اوكار لداعش في داقوق

2020/10/29 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الخميس، ان قوة أمنية، دمرت أربعة أوكار للارهابيين في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تتمكن من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، انه "تم تدمير ٤ أوكار أحتوت على ٨ عبوات ناسفة مختلفة وخزان وقود وأسلاك كهربائي وصاروخين نوع كاتيوشا وبطاريات محمولة وهاتف وملابس مختلفة، وقد تمت المعالجة دون حادث يذكر".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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