الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط للتنظيم كان يستهدف المدنيين

2020/10/29 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، إحباط تسلل لداعش كاد يستهدف المدنيين في محافظة ديالى.



وقالت قيادة عمليات الحشد الشعبي/ قاطع ديالى، في بيان تلقى "ناس"، (29 تشرين الأول 2020)، إنها "أحبطت سللا لفلول داعش الإرهابي ومخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في قرية الغاية التابعة لجلولاء، بناءً على معلومات استخبارية، وذلك بعد مواجهات دامت نصف ساعة".

وأضاف، "حيث تمت المعالجة بالهاون وأسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد اسفرت العملية عن إصابة منتسبين اثنين من فوج مغاوير قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي حالة احدهم حرجة، والمنطقة تحت السيطرة".

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، في وقت سابق، إحباط محاولة تسلل لداعش في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2020)، إن "قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة نفط خانة في ديالى".

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