بعضها في الصين.. عقوبات أميركية على كيانات مرتبطة بصناعة النفط الإيرانية

2020/10/29 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، وشملت أفرادا وكيانات بعضها يتواجد في الصين.

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