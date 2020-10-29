تحرير فتاة ايزيدية في سوريا

2020/10/29 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – الحسكة بعد ست سنوات من الاسر في سجون تنظيم داعش، تحررت اليوم الخميس 2020/10/29، المختطفة الايزيدية “رافدة نايف عيسى” من مخيم الهول بسوريا.وقال احد أقرباء المختطفة ل “ايزيدي 24” بانه، “تلقينا خبر نحريرها من البيت الايزيدي في اقليم الجزيرة بسوريا وتحدثنا معها”.رافدة (23) اختطفت من قرية عزير الواقعة في جنوب …

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