2020/10/29 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات الانبار، الخميس، عن اعتقال خمسة "ارهابيين" في الفلوجة واطرافها.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عملية امنية مباغتة ينفذها رجال استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار وتفكك خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام".

وأضاف أنه "تم القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين للقضاء في الفلوجة واطرافها".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الانبار تعلن اعتقال خمسة 'ارهابيين' في الفلوجة واطرافها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الانبار تعلن اعتقال خمسة 'ارهابيين' في الفلوجة واطرافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).