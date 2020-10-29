عمليات الانبار تعلن اعتقال خمسة “ارهابيين” في الفلوجة واطرافها

2020/10/29 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الخميس، عن اعتقال خمسة “ارهابيين” في الفلوجة واطرافها.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “عملية امنية مباغتة ينفذها رجال استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار وتفكك خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام”.

وأضاف أنه “تم القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين للقضاء في الفلوجة واطرافها”.

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