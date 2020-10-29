الإعلام الامني تصدر بياناً بعد تصريحات لمحلل أمني اعتبرتها مرفوضة

2020/10/29 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الخميس، بياناً بعد تصريحات لمحلل أمني اعتبرتها مرفوضة.

وقالت الخلية في بيان، ان "معارك التحرير تشهد للأبطال في طيران الجيش الذين سجلوا أروع الملاحم في اسناد جميع القوات الامنية المشتركة واثبتوا شجاعة منقطعة النظير ليلاً ونهار، مِن خلال مايملكه طيران الجيش مِن طائرات حديثة تعتمد على عملها بأحدث المعدات".

واضافت "الا انه ومع شديد الأسف ظهر على وسائل الاعلام احد المدعين بالتحليل الأمني وبدأ ينقل قصص غريبة بشأن عمل المروحيات وجزم انها قديمة ولا يمكنها الطيران ليلاً في أغلب الأحيان بسبب الإضاءة، وعلى ما يبدو أن هذا المحلل لايفقه بتقنيات التحليل الامني ولايمتلك اي معلومات ، فهو لم يعلم أن الطيران الليلي لايعتمد على مصابيح الإنارة الخارجية مطلقاً، فهو يعتمد على عمل النواظير الليلية والاجهزة الملاحية".وتابعت ان "خلية الإعلام الأمني تؤكد على كل من يظهر في وسائل الإعلام ويتحدث بصفة محلل او خبير امني أن يبتعد عّن ذكر قدرات القوات الامنية المشتركة التي تشهد لها ميادين عمليات التحرير بأن يتوخى الدقة وان لا يزج نفسه في تفاصيل فنية او معلومات استخبارية وهو لايفقه منها شيء، كما انه غير مخول بالحديث عنها".

واوضحت ان "التحليل الامني مناط بالمختصين حصرا كما أن قواتنا الامنية البطلة تحتفظ بحق الرد على هكذا شخصيات تحاول جذب انظار المتلقي على حساب الاساءة والتشكيك بقدرات وكفاءه المؤسسة الامنية والعسكرية العريقة".

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