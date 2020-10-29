تحذير.. لا تتصفح الهاتف أو الحاسوب أثناء مشاهدة التلفزيون

2020/10/29 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ربط فريق من الباحثين "تعدد المهام في الوسائط"، عن طريق استخدام عدة أشكال من الوسائط الرقمية في نفس الوقت، بضعف الذاكرة.

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