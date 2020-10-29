جامعة ديالى تدخل التصنيف البريطاني للجامعات العربية QS.. لاول مرة

2020/10/29 | 22:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلنت جامعة ديالى، الخميس،عن دخولها التنصيف البريطاني للجامعات العربية لاول مرة.

وقال مدير اعلام جامعة ديالى احمد عبد الستار في حديث لـ/ المعلومة/، ان “جامعة ديالى ولاول مرة منذ تأسيسها عام 1999 تدخل التصنيف البريطاني العالمي المخصص للجامعات العربية بحسب النشرة السنوية التي صدرت عن شركة ﻛواﻛوارﯾﻠﻲ ﺳﯾﻣوﻧدس ((Quacquarelli Symonds والتي اظهرت 160 جامعة عربية من بينها 16 جامعة عراقية ضمن هذا التصنيف حلت جامعتنا فيه ضمن المدى (131-160 ranking)”.

واضاف عبد الستار، ان “هذا الإنجاز ليس نتاج عمل فردي أو جهد مقتضب، بل هو دليل على أن جامعة ديالى استطاعت على مدى عقدين أن تؤسس لبيئة تعليمية وعلمية متفردة وبدأت تؤتي ثمارها بسواعد جيلها المتميز الذي يعد الركيزة الأساسية لمواصلة العطاء ودعم الإنجازات لافتا الى التصنيف احد ارقى التصنيفات العالمية المعروفة دولياً ، اذ يعتمد في تصنيفه للجامعات على السمعة الاكاديمية والبنى التحتية ، فضلاً عن غزارة البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية والاستشهادات المرجعية وتوفير المختبرات والبيئة التعليمية المناسبة”.،انتهى 25 ف

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