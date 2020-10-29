2020/10/29 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- انطلق في مدينة حلبجة جنوبي شرقي محافظة السليمانية، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان السادس للرمان، بمشاركة العشرات من الشركات والمزارعين ورجال الأعمال.



وعرض الفلاحون منتجاتهم من الرمان في متنزه خصص لهذا المهرجان الذي يقام سنويا كتقليد في حلبجة .



ويتصدر الرمان العرض من بين المنتوجات المحلية الأخرى في المهرجان باعتباره من أفضل أنواع الرمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة إقليم الكردستان وكالة الصحافة المستقلة.

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