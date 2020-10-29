محافظة بغداد تحدد تسعيرة المولدات الاهلية

2020/10/29 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- اعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، تحديد سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني المقبل للتشغيل العادي بـ5 الاف دينار.



وذكرت جريدة الصباح الرسمية في خبر اطلعت عليه المستقلة ان محافطة بغداد حددت سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني المقبل”.



واضافت، ان التشغيل العادي من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الساعة الـ 5 صباحا بسعر 5 الاف […]

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