محدث.. النفط يتراجع 3% ليسجل أدنى تسوية منذ يونيو

2020/10/29 | 22:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى منذ أول يونيو/حزيران، وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام.

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