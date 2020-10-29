"التعليم" العراقية تتحفظ على تمرير مجلس النواب قانون "معادلة الشهادات"

2020/10/29 | 22:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحفظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إنها اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب …

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