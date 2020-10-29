الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

2020/10/29 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.

وأفادت وزارة الخزانة في بيان اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، مشيرة إلى أن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين.



بحسب وكالة "رويترز".

وكانت الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

واتهمت الاستخبارات الأميركية في وقت سابق إيران بالتدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيسا للبلاد.

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