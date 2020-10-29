الإعلام الأمني تحذر من الاساءة والتشكيك بقدرات القوات الأمنية

2020/10/29 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

حذرت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، من الاساءة والتشكيك بقدرات القوات الأمنية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معارك التحرير تشهد للأبطال في طيران الجيش الذين سجلوا أروع الملاحم في اسناد جميع القوات الامنية المشتركة واثبتوا شجاعة منقطعة النظير ليلاً ونهار، مِن خلال مايملكه طيران الجيش مِن طائرات حديثة تعتمد على عملها بأحدث المعدات، الا انه ومع شديد الأسف ظهر على وسائل الاعلام احد المدعين بالتحليل الأمني وبدأ ينقل قصص غريبة بشأن عمل المروحيات وجزم انها قديمة ولا يمكنها الطيران ليلاً في أغلب الأحيان بسبب الإضاءة".

وبينت أنه "على ما يبدو أن هذا المحلل لايفقه بتقنيات التحليل الامني ولايمتلك اي معلومات، فهو لم يعلم أن الطيران الليلي لايعتمد على مصابيح الإنارة الخارجية مطلقاً، فهو يعتمد على عمل النواظير الليلية والاجهزة الملاحية".

وأكدت الخلية، على "كل من يظهر في وسائل الإعلام يتحدث بصفة محلل او خبير امني أن يبتعد عّن ذكر قدرات القوات الامنية المشتركة التي تشهد لها ميادين عمليات التحرير بأن يتوخى الدقة وان لا يزج نفسه في تفاصيل فنية او معلومات استخبارية وهو لايفقه منها شيء، كما انه غير مخول بالحديث عنها، وان التحليل الامني مناط بالمختصين حصرا كما أن قواتنا الامنية البطلة تحتفظ بحق الرد على هكذا شخصيات تحاول جذب انظار المتلقي على حساب الاساءة والتشكيك بقدرات وكفاءه المؤسسة الامنية والعسكرية العريقة".

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