النفط يتراجع 3% ليسجل أدنى تسوية منذ يونيو

2020/10/29 | 22:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى منذ أول يونيو/حزيران، وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة مستفيدةً من وقف الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار “زيتا” لكنها عاودت إلى النطاق الأحمر مرة أخرى.

وتأتي خسائر النفط مع هلع المستثمرين من الموجة الثانية للوباء حيث قررت ألمانيا وفرنسا تشديد قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمواجهة زيادة إصابات كورونا.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 3.3 بالمائة إلى 36.17 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 1 يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.6 بالمائة إلى 37.72 دولار للبرميل.

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