حالة انذار قصوى في فرنسا بعد 3 قتلى في اعتداء على كنيسة في مدينة نيس

2020/10/29 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس, 29-10-2020 (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص الخميس في كنيسة تقع بمدينة نيس جنوب-شرق فرنسا، خلال “اعتداء إرهابي إسلامي” ندّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن فرنسا “لن تتنازل” عن قيمها.وقال الرئيس الفرنسي الذي توجه إلى نيس بعيد الاعتداء الذي وقع في كنيسة نوتردام، “فرنسا هي التي تتعرض لهجوم.[…]

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