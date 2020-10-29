تغيير موعد ونقل ملعب ديربي النجف في الممتاز الى كربلاء

2020/10/29 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اليوم الخميس (29 تشرين الاول 2020)، نقل مباراة فريق النجف ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم):" وكانَ من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب النجف القديم، والذي يُعد ملعبًا غير مرخصٍ حسب لوائح المسابقة، الأمرُ الذي جعل لجنة المسابقات تقرر نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وتُغير موعد المباراة إلى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً".

واضافت:" وخاطبتْ الهيأة التطبيعية فريق نفط الوسط بأن تكون هذه المباراة هي مباراتهم في الذهاب، على أن تكون مباراة الفريقين إياباً على ملعب فريق النجف من باب منح العدالة للطرفين، وكي لا يتأثر فريق النجف بهذا القرار خلال مباريات الممتاز".

وكانت الجولة الاولى قد شهدت خسارة النجف من الديوانية، وفوز نفط الوسط على السماوة.

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